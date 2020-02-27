PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

МЗС України підтверджує зараження коронавірусом українки в Італії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили випадок зараження українки коронавірусом.

– За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, станом на сьогодні в Італії підтверджено один випадок зараження коронавірусом серед громадян України, – йдеться в повідомленні.

26-річна українка працює в місті Кремона на півночі Італії. Дівчина приїхала на південь Італії в Чіленто, провінція Салерно, відвідати батьків. Зараз вона знаходиться в інфекційному відділенні лікарні Кутуньо в Неаполі, її стан оцінюється як некритичний.

Читайте: У якої вікової групи найменший ризик захворіти на коронавірус

Позитивний результат на коронавірус повинен бути остаточно підтверджений клінікою Спалланцані в Римі. Родичі, до яких вона приїжджала в Чіленто, знаходяться на карантині.

Генеральне консульство України в Неаполі постійно на зв’язку з місцевим штабом і стежить за ситуацією.

Нагадаємо, мер регіону Монтано-Антилія Лучано Тривеллі заявив, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед українців.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка