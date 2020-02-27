МЗС України підтверджує зараження коронавірусом українки в Італії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили випадок зараження українки коронавірусом.

– За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, станом на сьогодні в Італії підтверджено один випадок зараження коронавірусом серед громадян України, – йдеться в повідомленні.

26-річна українка працює в місті Кремона на півночі Італії. Дівчина приїхала на південь Італії в Чіленто, провінція Салерно, відвідати батьків. Зараз вона знаходиться в інфекційному відділенні лікарні Кутуньо в Неаполі, її стан оцінюється як некритичний.

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Позитивний результат на коронавірус повинен бути остаточно підтверджений клінікою Спалланцані в Римі. Родичі, до яких вона приїжджала в Чіленто, знаходяться на карантині.

Генеральне консульство України в Неаполі постійно на зв’язку з місцевим штабом і стежить за ситуацією.

Нагадаємо, мер регіону Монтано-Антилія Лучано Тривеллі заявив, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед українців.