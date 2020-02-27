На вокзалах підготували приміщення для перевірки пасажирів на коронавірус – Криклій

Укрзалізниця підготувала спеціальні приміщення на вокзалах для перевірки хворих із симптомами респіраторних захворювань. Також були підготовлені засоби індивідуального захисту.

– Щоб контролювати стан здоров’я громадян, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки Covid-19, проводиться температурний скринінг в аеропортах та на всіх пунктах пропуску, – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На вокзалах Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква відведені приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Для запобігання розповсюдженню вірусу на шляху слідування потягів вимірюють температури тіла пасажирів.

Наразі в наявності є 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також заплановано отримання партій антисептику для рук, дезінфекційних засобів та захисних халатів.

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Владислав Криклій також зазначив, що на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічними засобами для тимчасової ізоляції хворих. Це станції: Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т.Шевченка.

Раніше Факти ICTV писали, що у Міністерстві охорони здоров’я наразі опрацьовують можливість запровадження самоізоляції у квартирах людей, в яких виявили підозру на новий тип коронавірусу Covid-19.