НАДУ про світовий досвід будівництва доріг: великі об’єкти будують великі компанії

Нова методика підготовки до тендерів із дорожнього будівництва, яку розробив Укравтодор, враховує світовий досвід проведення таких закупівель, а також мінімізує ризики прописування умов тендеру під конкретні компанії. Про це в інтерв’ю розповів президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський.

Він підкреслив, що нові прозорі правила роботи на ринку дорожнього будівництва не призведуть до монополізації галузі, як про це заявляють опоненти ініціативи.

– Монополізація – це страшилка від тих, хто звик ловити рибку у мутній водичці та представляє інтереси тих самих “тендерних тролів” (компанії, які подають багато скарг до АМКУ щодо тендеру, – Ред.). Світовий досвід показує: великі компанії будують великі відповідальні об’єкти. Ніхто не дозволить зводити трансєвропейський автобан на вісім смуг компанії, створеній позавчора зі статутним капіталом у €3 тис., та ще й фігуранту кримінальних проваджень про фінансування тероризму. А у нас таких випадків сотні, – підкреслив Сиротинський.

Водночас він додав, що асоціація підтримує усіх національних виробників незалежно від досвіду та технічних ресурсів, тому що зацікавлена в конкуренції і появі якомога більшої кількості потужних гравців.

– Роботи на ринку вистачить для всіх. Порівняйте – минулого року весь дорожній бюджет становив ледве 25-30 млрд грн, а цьогоріч тільки на регіональні дороги буде виділено понад 20 млрд грн, – відзначив експерт.

Одним із прикладів, де такий підхід працює, він назвав Італію. Там на державному рівні встановлено розподіл компаній, які мають право брати участь у таких торгах.

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– На державному рівні визначено орган з сертифікації, який видає сертифікати (кваліфікація SOA), необхідні для підтвердження здатності компанії конкурувати та виконувати громадські роботи на суму, що перевищує €150 тис. Кваліфікація SOA діє протягом п’яти років і уповноважує компанію будівельного сектору проходити постійну перевірку на відповідність вимогам конкурувати на публічних тендерах, поділених на категорії та рейтинги. Рейтинги, яких 10 – це фактично розподіл за вартісними показниками, обсягами робіт від €260 тис. до понад €15,5 млн. Тому Укравтодор, мабуть, вирішив не вигадувати велосипед, а проаналізував світову практику, – додав Сиротинський.

Крім того, за його словами, з’явиться ухвалений в світі принцип проектування-будівництво-обслуговування, коли всі роботи, починаючи з проектування, будівництва та експлуатації, буде виконувати одна організація. Такий підхід дозволить мінімізувати потенційні ризики та загальні витрати як на ремонт/будівництво, так і на подальше гарантійне обслуговування.

– За такою моделлю реалізуються проекти Міжнародних фінансових організацій (МБРР, ЄБРР, СІБ) у європейських країнах, зокрема в Україні. Але, на жаль, процедура не імплементована у вітчизняне законодавство, – підкреслив президент НАДУ.

До слова, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 2020 році Кабмін планує залучити 86,5 млрд грн на ремонт доріг державного значення.

Джерело: Українські новини