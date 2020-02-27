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Факти / Україна

Не задекларував 67 млн грн: ВАСК оштрафував екс-нардепа

Колегія суддів ВАСК 26 лютого ухвалила вирок та затвердила угоду про визнання екс-нардепа винним у недостовірному декларуванні (ст. 366-1 ККУ).

Згідно з вироком, він має виплатити 51 тис. грн штрафу. Також колишнього народного обранця на 1 рік позбавили права обіймати державні посади.

В угоді про визнання винуватості, поданій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, екс-нардеп визнає:

  • що у декларації за 2016 рік не вказав дані про свої фінансові зобов’язання, які відрізняються від достовірних на суму понад 67 млн грн;
  • що він є кінцевим власником одного з приватних підприємств з часткою у статутному капіталі 98,2%;
  • що не вказав нерухоме майно дружини на території Швейцарської конфедерації;
  • що у декларації за 2017 рік він не вніс повторно дані про приватне підприємство та майно дружини;
  • що у деклараціях за 2018-2019 роки знову не вказав нерухомість дружини за кордоном.

– Суд установив, що подана угода відповідає вимогам закону. Підстави для відмови у її затвердженні – відсутні. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, – йдеться у повідомленні.

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За даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Бобова, який на виборах 2014 року пройшов до Верховної Ради по одномандатному округу №196 в Черкаській області.

Нагадаємо, у травні 2017 року нардеп Геннадій Бобов погодився сплатити до казни $1 млн раніше несплачених податків. Перед цим з нього хотіли зняти депутатську недоторканність.

Джерело: ВАСК 

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