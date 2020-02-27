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Факти / Україна

Перевірка на чесність у 5 містах України: де не повернули жодного гаманця

В Україні провели соціальний експеримент, метою якого був тест на чесність українців.

На нього звернув увагу міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– Міша Рогальський, мій друг і колишній бізнес-партнер, провів крутий експеримент.

Він розкидав 50 гаманців із грошима і банківською карткою (з пін-кодом) у п’яти містах України (Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса). Після цього він зробив замір, яку кількість гаманців було повернуто, яку – не повернуто, а в скількох випадках намагалися зняти гроші в банкоматі, – повідомив Дубілет.

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Згідно з результатами, опублікованими на YouTube-каналі Рогальського, із 50 “загублених” гаманців повернулося тільки 30%. При цьому 28% людей спробували скористатися картою.

До слова, Факти ICTV попереджали, як не залишитися без гаманця у відпустці.

Фото: Dreamstime

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