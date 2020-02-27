Російський фейк: Генштаб спростував відставку Хомчака

Інформація у ЗМІ про можливу відставку головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака є фейком, який створили у Росії.

Про це заявив речник Хомчака Богдан Сеник і закликав мас-медіа не поширювати неправдиві новини.

Спочатку про можливу відставку Хомчака заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун у Facebook.

Після цього журналістам одного з українських телеканалів Ягун пояснив, що головнокомандувача ЗСУ можуть змінити через нібито “протиріччя з президентом”, але він не впевнений, що таке рішення буде ухвалено.

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– З’явився вкид і фейк російський про це. Інформація про відставку генерала Хомчака не відповідає дійсності. Прошу ЗМІ цього не поширювати, – сказав Сеник.

Як повідомлялося, СБУ викрила мережу підконтрольних Кремлю бойовиків, які з Луганська поширювали фейки про Україну.

Джерело: BBC Україна