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Факти / Україна / Суспільство

Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Карпатах

27 лютого у Карпатах через мокрий сніг можливе сходження снігових лавин.

За даними синоптиків, сьогодні у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей внаслідок випадіння мокрого снігу очікується значна небезпека сходження лавин.

Читайте: У Туреччині лавина знесла мікроавтобус в прірву – є жертви

Синоптики оголосили третій рівень небезпечності.

Нагадаємо, 11 лютого у Грузії після сходження двох лавин загинув українець Євген Щекотін, якого накрило снігом на схилі гірськолижного курорту Тетнульд.

Джерело: ДСНС

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