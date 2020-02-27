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Факти / Україна

Ще двоє українців захворіли на коронавірус на Diamond Princess

Ще двоє українців, які перебували на карантині на круїзному лайнері Diamond Princess, підхопили новий тип коронавірусу Covid-19.

Таку інформацію повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

– 25 лютого 2020 року отримано повідомлення про інфікування коронавірусом ще двох громадян України, які перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess, – сказав Погорельцев.

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Таким чином кількість хворих на коронавірус українців, яких госпіталізували до медичних закладів Токіо, зросла до чотирьох людей. Наразі стан їхнього здоров’я задовільний.

Інші громадяни України з Diamond Princess знаходяться на борту лайнера. Для того, аби було ухвалене рішення про залишення лайнера членами екіпажу, місцеві медики провели тести, проте їхні результати ще невідомі.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess зафіксували 705 випадків захворювання на новий тип коронавірусу.

Проте українці, які знаходяться на Diamond Princess, не збираються евакуюватися.

Джерело: УНН

Фото: Unsplash

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