Спалах коронавірусу: в Україні можуть ввести самоізоляцію хворих

У Міністерстві охорони здоров’я наразі опрацьовують можливість запровадження самоізоляції у квартирах людей, в яких виявили підозру на новий тип коронавірусу Covid-19.

Про це під час брифінгу заявив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, додавши, що подібна практика вже існує у Німеччині.

– Потрібно відпрацювати питання самоізоляції, коли людина готова на самоізоляцію, немає симптомів, які підпадають під критерії для госпіталізації. Тяжких випадків захворювання на коронавірус сьогодні близько 20%, – сказав Ляшко.

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Заступник міністра додав, що перебування у реанімації потребують лише 3% пацієнтів, в яких виявили захворювання на коронавірус.

Саме тому більшість країн запроваджують практику самоізоляції людей, в яких хвороба протікає у легкій формі.

Наразі необхідно опрацювати юридичні питання, щоб було зрозуміло хто дає лікарняний, як це оформлюється тощо.

Нагадаємо, спалах коронавірусу Covid-19 розпочався у Китаї наприкінці 2019 року. Наразі захворювання розповсюдилося на всі континенти крім Антарктиди.

Найбільшим осередком інфекції в Європі є Італія, де налічується 322 випадки зараження інфекцією. 27 лютого стало відомо, що однією з пацієнтів з коронавірусом в Італії є 26-річна українка.

Відео: КабМін