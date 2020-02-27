На Великий піст 2020 важливо не лише обмежити свій щоденний раціон харчування, а й утриматись від поганих та злих думок. За словами священнослужителів, у цей період варто частіше молитися.
Смачні пісні страви на Великий піст 2020 вибрати не важко. Однак не варто забувати про помірність у харчуванні, адже головним задумом посту є навчитись не піддаватись спокусам.
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Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні страви на Великий піст 2020.
Деруни з грибами
Деруни – популярна пісна страва, яку часто люблять готувати в Україні. Особливо ніжними картопляні млинці виходять з додаванням лісових грибів. Найсмачніше деруни їсти разом із зеленню та соусом на вибір.
Інгредієнти:
- картопля – 0,5 кг;
- гриби – 250 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, спеції – за смаком;
- олія – для смаження.
Приготування:
- Картоплю чистимо, гарно миємо і натираємо на звичайній тертці.
- Якщо гриби свіжі, їх треба помити та нарізати в окрему тарілку. Якщо ж гриби сушені – заливаємо їх невеликою кількістю окропу, залишаємо на 15-20 хвилин, потім мілко нарізаємо.
- Ріпчасту цибулю чистимо і натираємо.
- Картоплю, гриби та цибулю змішуємо в одній тарілці, додавши сіль та спеції за смаком.
- На розігріту сковорідку із соняшниковою чи оливковою олією викладаємо оладки, обсмажуємо на невеликому вогні до готовності.
Запечений гарбуз із часником
У гарбузі міститься велика кількість вітамінів, серед яких – рідкісний вітамін Т. Ця страва потребує мінімум інгредієнтів та є чудовим варіантом для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне.
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 шт.;
- часник – 2-4 зубчики;
- оливкова олія – 1 ст. ложка;
- сіль, спеції – за смаком.
Приготування:
- Гарбуз миємо, розрізаємо навпіл та очищуємо від зернят. Потім нарізаємо на скибочки.
- Чистимо та мілко нарізаємо часник.
- На деко для запікання викладаємо шматочки гарбуза, поливаємо оливковою олією та додаємо часник зі спеціями.
- Далі ставимо деко у розігріту до 200 °С духовку на 40 хвилин, час від часу перевертаючи скибочки гарбуза.
Подавати страву рекомендується з соусами (за смаком) та свіжими овочами.
Вінегрет
Вінегрет – найпопулярніший повсякденний салат на пострадянському просторі. Існує більше 20 варіацій приготування цієї страви. Нижче – рецепт класичного вінегрету.
Інгредієнти:
- картопля – 200 г;
- цибуля – 100 г;
- морква – 200 г;
- буряк – 200 г;
- солоні огірки – 150 г;
- цибуля – 100 г;
- зелений горошок – 100 г;
- сіль, спеції – за смаком;
- оцет – за смаком;
- соняшникова олія – за смаком;
Приготування:
- Миємо та відварюємо картоплю, моркву та буряк у шкірці.
- Готові овочі, солоні огірки та цибулю чистимо та нарізаємо невеликими кубиками.
- Готуємо класичну заправку до вінегрету – змішуємо олію, оцет та перець.
- Додаємо її до решти інгредієнтів, гарно розмішуємо та подаємо до столу.
Запечена картопля з травами
Запечена картопля – безпрограшний варіант пісної та водночас дуже ситної страви. Ароматна суміш трав додає страві вишуканості: картопля стає хрусткою та не розламується під час подачі.
Інгредієнти:
- картопля – 10 шт.;
- сухі трави (італійські, прованські – за смаком) – 3 ч. ложки;
- оливкова олія – 2-3 ст. ложки;
- сіль, перець – за смаком.
Приготування:
- Картоплю потрібно помити, почистити і нарізати скибочками.
- За допомогою паперових рушничків забираємо вологу (крохмал) із картоплі – це важливо зробити перед запіканням.
- Змішуємо оливкову олію та сухі трави, додаємо до сухої картоплі та залишаємо на 15 хвилин.
- Викладаємо картоплю на деко, посипаємо сіллю та перцем за смаком. Щоб картопля не згоріла у духовці – солити її потрібно прямо перед запіканням.
- Ставимо деко до розігрітої до 200 °С духовки. Дістаємо по готовності (орієнтовно це 45-50 хвилин).
Готову страву за смаком можна посипати часником.
Вареники з вишнею
У багатьох ця страва асоціюється з дитинством та літніми канікулами у бабусі. Класичне тісто для вареників містить продукти, які не можна споживати у час Великого посту. Однак існує рецепт пісних вареників із вишнями, що можна приготували лише з чотирьох складових. Час приготування займе не більш як півтори години.
Інгредієнти:
- вишні — 300 г
- борошно — 400 г;
- вода — 300 мл;
- сіль — за смаком.
Приготування:
- До просіяного борошна додаємо сіль.
- Замішуємо тісто. До борошна поступово вливаємо воду (обов’язково теплу). Якщо все зроблено правильно, отримана маса не буде липкою.
- Залишаємо тісто на одну годину, накривши рушничком.
- Якщо вишні свіжі, миємо та виймаємо з них кісточки. Якщо ж морожені – промиваємо їх окропом та залишаємо на 15-20 хвилин.
- З готового тіста склянкою вирізаємо круглі заготовки. Кладемо вишні та починаємо ліпити вареники.
- Готові вироби кладемо до каструлі із киплячою водою. Обов’язково робимо це по черзі, інакше страва злипнеться.
- Після того, як усі вареники спливли на поверхню, дістаємо та подаємо страву до столу.
Вареники з вишнями перед подачею можна полити вишневим варенням або сиропом.
До слова, Факти ICTV опублікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.