У 89 евакуйованих у Нових Санжарах не виявлено коронавірус – РНБО

У 89 громадян, яких евакуювали з Китаю і помістили на обсервацію в Нові Санжари, коронавірус не виявили.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Жоден з 89 евакуйованих, які знаходяться на обсервації в селищі Нові Санжари Полтавської області, на сьогоднішній день не заражений коронавірусом COVID-19, – йдеться в повідомленні.

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Данілов додав, що молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у громадян, не підтвердив зараження коронавірусом.

Першу партію біоматеріалу передали до Києва 22 лютого. Наступний забір візьмуть у неділю, 1 березня.

Нагадаємо, у медичному центрі у Нових Санжарах триває обсервація людей, яких евакуювали з Китаю 20 лютого. Під час брифінгу в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що наразі немає підстав для того, щоб збільшувати термін обсервації, яка має тривати 14 днів, до 5 березня.