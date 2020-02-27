У Києві визначили лікарні для прийому пацієнтів, хворих на коронавірус

У Києві визначили лікарні і підготували бокси в інфекційних відділеннях, де зможуть приймати людей на карантин і лікування у випадку можливого розповсюдження коронавірусу.

– У столиці та в країні випадки захворювання на коронавірус не зареєстровані. Але ми повинні бути готові до того, що таке може трапитися, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Щоб знати, як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус, 28 лютого разом із фахівцями МОЗ в одній зі столичних лікарень проведуть навчання для медиків.

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Віталій Кличко також повідомив, що потрібно робити просвітницьку кампанію в школах, інших соціальних закладах, у публічних місцях.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що з 27 лютого представники Держпродспоживслужби підуть у заклади дошкільної та шкільної освіти, де роз’яснять вчителям, як діяти у разі наявності симптомів захворювання у дітей.