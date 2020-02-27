У мережі поширюється фейк про факт зараження коронавірусом в Україні

В інтернеті поширюється неправдива інформація про нібито підтверджений факт зараження коронавірусом Covid-19 в Україні.
– Це не відповідає дійсності, – заявила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька.
За словами міністра, станом на 18.00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом.
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Глава МОЗ додала, що в Україні є достатня кількість тест-систем, щоб перевірити 900 осіб. У разі необхідності ВООЗ передасть нашій країні ще більше, підкреслила Скалецька.
Нагадаємо, Зоряна Скалецька протягом 14 днів перебуватиме в обсервації разом з евакуйованими з Китаю громадянами.
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