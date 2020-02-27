У Росії затримали чотирьох українців

МЗС України підтвердило затримання правоохоронними органами РФ чотирьох українців за підозрою у скоєнні кримінального злочину.
– Наразі затримані перебувають у слідчих ізоляторах УФСІН РФ. Згадані особи забезпечені адвокатським захистом, – повідомили в прес-службі.
Посольством України в РФ направило ноту в МЗС РФ про надання додаткової інформації у згаданій справі.
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Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева повідомили про те, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували у Володимирській області нарколабораторію, вилучили майже тонну синтетичних наркотиків і серез затриманих виявилися громадяни України.
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