У справі Гандзюк оголошено чотири нові підозри

У справі Катерини Гандзюк з’явилися нові підозрювані. Офіс генпрокурора спільно з СБУ 26 лютого повідомили про підозру чотирьом особам, зокрема керівнику злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області напади та підпали майна з метою залякування та припинення громадської діяльності.

– За версією слідства, вказані особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч. 3 ст. 289 КК України). Також проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів, – йдеться у повідомленні.

Обшуки проводилися через виявлення нових обставин у справі Гандзюк, і є продовженням спільної спецоперації, яка почалася 20 січня з метою припинення діяльності злочинної організації.

Підозру оголошено керівнику організації – екс-помічнику нардепа, який наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам.

Читайте: У справі про вбивство Гандзюк ГПУ змінила прокурорів

Окрім того, в Офісі генпрокурора повідомили, що 26 лютого суд дозволив перевести до Києва окремих співучасників нападу на Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих діях.

Нагадаємо, активістку Катерину Гандзюк облили кислотою вранці 31 липня 2018 року поблизу під’їзду її будинку. Небезпечна речовина потрапила на голову, спину, руку і в око жінки. Вона отримала опіки понад 40% тіла, перенесла 11 операцій.

Лікарі кілька місяців боролися за життя Гандзюк, але 4 листопада жінка померла.