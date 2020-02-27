Україна навряд чи уникне коронавірусу, але гарно до нього готова – Данілов

Україна навряд чи уникне поодиноких випадків зараження коронавірусом, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми Право на владу.
– Це буде майже у кожній країні. Але ми дуже гарно підготовлені – у нас підготовлена санітарна авіація та дуже багато інших речей.
12,5 тис. місць у лікарнях готові прийняти людей із хворобою.
На сьогодні не потрібно панікувати – нічого страшного немає. Якщо буде хоча б один випадок, ми про це повідомимо, – сказав Данілов.
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Він також повідомив, що РНБО наполягатиме на тому, щоб із 1 вересня 2020 року в Україні вдвічі збільшилася кількість лікарів-вірусологів.
Як відомо, в Україні станом на 18.00 27 лютого немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом.
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