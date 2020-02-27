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Факти / Україна

Україна почала переговори з Великою Британією про безвіз

Україна почала переговори з Великою Британією щодо політичного співробітництва.

Головна тема перемовин – стратегічне партнерство та візовий діалог.

– Розпочались офіційні переговори з делегацією Великої Британії щодо двостронної угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства, – йдеться у повідомленні МЗС.

Читайте: Україна запровадить безвіз із Гренадою

Нагадаємо, з 31 січня 2020 року в Україні вводять тимчасовий безвізовий режим для громадян Великої Британії.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, британці зможуть приїжджати в Україну без віз до 31 січня 2021 року.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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