PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Українців закликали утриматися від поїздок за кордон через коронавірус

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців утриматися від поїздок до країн, в яких зафіксували випадки коронавірусу.

Під час прес-брифінгу Віктор Ляшко заявив, що стан здоров’я українки з підозрою на коронавірус в Італії не критичний. Наразі вона знаходиться в Неаполі в інфекційній лікарні.

За минулу добу на пунктах пропуску і в аеропортах не було помічено випадків коронавірусу.

– В першу добу ми ізолювали кілька людей. В даний час ми проводимо лабораторні дослідження, – сказав Ляшко.

Також заступник міністра додав, що результати ранкового медогляду евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах показали, що вони здорові.

Читайте: Коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

На випадок поширення коронавірусу в Україні госпітальні бази готові.

– Щодо готовності госпітальних баз: в кожному регіоні визначено по дві госпітальні бази і бригади швидких, які будуть викликатися на ці випадки.

Ці госпітальні бази мають в структурі інфекційні бокси – їх близько 2,5 тис., А в загальному в мережі інфекційних лікарень 12,5 тис. ліжок, – додав Ляшко.

До слова, за минулу добу на західних кордонах України на пунктах пропуску перевірили близько 75 тис. чоловік.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка