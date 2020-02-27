Українців закликали утриматися від поїздок за кордон через коронавірус

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав українців утриматися від поїздок до країн, в яких зафіксували випадки коронавірусу.

Під час прес-брифінгу Віктор Ляшко заявив, що стан здоров’я українки з підозрою на коронавірус в Італії не критичний. Наразі вона знаходиться в Неаполі в інфекційній лікарні.

За минулу добу на пунктах пропуску і в аеропортах не було помічено випадків коронавірусу.

– В першу добу ми ізолювали кілька людей. В даний час ми проводимо лабораторні дослідження, – сказав Ляшко.

Також заступник міністра додав, що результати ранкового медогляду евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах показали, що вони здорові.

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На випадок поширення коронавірусу в Україні госпітальні бази готові.

– Щодо готовності госпітальних баз: в кожному регіоні визначено по дві госпітальні бази і бригади швидких, які будуть викликатися на ці випадки. Ці госпітальні бази мають в структурі інфекційні бокси – їх близько 2,5 тис., А в загальному в мережі інфекційних лікарень 12,5 тис. ліжок, – додав Ляшко.

До слова, за минулу добу на західних кордонах України на пунктах пропуску перевірили близько 75 тис. чоловік.