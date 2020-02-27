Уряд припиняє схематоз із ПДВ – Гончарук

Уряд ліквідував схеми, пов’язані з ПДВ, що дозволить державі економити 1-2 млрд грн щомісячно.

– Ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд грн щомісяця. Майже щодня ми фіксуємо випадки, як хтось на місцях намагається збагатитися через оборудки, – заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також він навів приклад тіньових схем, зокрема торік система моніторингу зупинила реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд гривень (0,56%). Проте після розгляду накладних зареєстрували лише на 3,4 млрд, а 6 млрд грн намагалися з бюджету вкрасти.

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– Сьогодні Нова податкова запустила оновлену систему моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкових накладних з ПДВ. Ті, хто не платять податки, зустрічатимуть опір від держави. Їм працювати точно не буде комфортно. Уся тінь на наших ринках до кінця вже цього року має піти в історію, – зазначив Гончарук.

Кабін оновив порядок зупинки реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування постановою від 11 грудня 2019 року №1165, яка набрала чинності 1 лютого 2020 року.

Документ встановлює критерії ризиків платника ПДВ. Раніше це встановлювалося на рівні ДФС.

Також зміняться норми у визначенні позитивної податкової історії платника.

Остаточна вартість основних засобів повинна становити не більше 4 млн грн (раніше 1 млн грн). Що стосується агропідприємств, то є вимога мати не менше 200 га земельної ділянки на праві власності або праві користування, або ж орендованої землі не менше 0,5 га. Варто зазначити, що обов’язкова вимога – сплата податку на землю.

Крім того, позитивну історію формує середньомісячна чисельність співробітників підприємства за останній рік – не менше п’яти.

Раніше Факти ICTV писали, що Державна податкова служба у Києві просить мешканців столиці повідомляти про тіньову зайнятість та рішуче реагує на відповідні сигнали.