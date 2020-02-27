Зростання витрат на комуналку у січні підтвердили 46% українців – опитування

46% українців констатували, що у січні 2020 року їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у порівнянні з тим же місяцем 2019-го зросли. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 21-25 лютого.

Ще 39% опитаних сказали, витрати на комуналку у них не змінилися або зменшилися.

Окрім того, погіршилася оцінка дій влади щодо зниження тарифів ЖКГ – 80% респондентів не бачать жодних успіхів, помітили їх 14%.

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Кожен п’ятий українець (21%) зізнався, що витрачає на оплату комунальних послуг більше половини доходу сім’ї. У листопаді-грудні минулого року таких було 14% і 16% відповідно.

КМІС з 21 до 25 лютого провів опитування 1500 українців віком від 18 років. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені 15-18 грудня, 22-25 листопада, 4-7 листопада, 9-11 жовтня та 6-19 вересня 2019 року.

Нещодавно в іншому опитуванні українці оцінили якість комунальних послуг та їх вартість. За його результатами, серед основних комунальних послуг вони найбільше задоволені якістю електропостачання (76%), більше половини респондентів не мають претензій до газопостачання, вивозу сміття та постачання холодної води. Послугами теплопостачання задоволені 30%.

Щодо вартості комунальних послуг користувачі найбільш критичними вважають тарифи на тепло, газ та гарячу воду. Дві третини опитаних вважають їх високими.

Джерело: КМІС