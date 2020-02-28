День штурманської служби авіації ЗСУ – історія свята і факти про професію

День штурманської служби авіації ЗСУ почали відзначати 28 лютого з 2008 року. Відповідний указ тоді видав міністр оборони України.

Відзначати цей день вирішили для того, щоб підтримати престиж штурманської служби авіації ЗСУ. Також це повинно було допомогти у стимулюванні сумлінного виконання своїх обов’язків військовослужбовцями та розвитку традицій в авіації.

Штурмани з’явилися в 1910-х роках. Спочатку вони працювали з артилерією, однак за часів Першої світової війни вони почали постачати льотчикам польотні карти.

Читайте: У ЗСУ створили нові командування за принципами НАТО

В Україні розвиток штурманської служби авіації почався у 1920-х роках, коли наша країна входила до складу СРСР.

Тоді багато штурманів допомагали здійснювати польоти завдяки тому, що дуже точно розраховували їхні параметри.

Сьогодні штурмани служать як в авіації, так і в плаванні на кораблях, підводних човнах і водінні іншого транспорту.

Ця професія високо цінується, адже штурманам необхідний великий обсяг знань, щоб добре виконувати свою роботу.

Серед іншого їм необхідно знати маршрути польотів, оснащення навігаційними пристроями, організацію управління повітряного судна, правила визначення часу роботи та відпочинку екіпажу.

У військовій авіації на плечі штурмана лягають такі обов’язки:

прокладання курсу;

обчислення запланованого переміщення і позначення його на карті;

стеження за справністю навігаційних приладів;

проведення замірів за допомогою навігаційних приладів;

розраховування необхідних значень польоту (час залежно від сили і напряму вітру, необхідне паливо, мінімальну безпечну висоту).

Іноді представники професії у військовій авіації отримують більш вузьку спеціальність – штурман-оператор. У такому випадку його обов’язки можуть бути не пов’язані з навігацією.

Також військові штурмани можуть проводити аерофотозйомку, скидати бомби, наводити і запускати ракети, відповідати за десантування військ і техніки.

На деяких літальних апаратах вони також можуть виконувати обов’язки льотчика.

До слова, в Україні також прийнято відзначати День авіації, який припадає на останню суботу серпня. Це професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ