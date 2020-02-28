Для розміщення миротворців на Донбасі: Україна просить ООН направити оціночну місію

Під час візиту до США міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся до керівництва ООН з проханням надіслати в Україну місію, яка оцінить можливість розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

В інтерв’ю телеканалу Україна 24 в п’ятницю Пристайко розповів, що під час зустрічей з генеральним секретарем ООН і президентом Генеральної Асамблеї обговорив план дій в разі невиконання Мінських угод.

– На кожній зустрічі говорив, що, напевно, підійде питання до того, коли ми зайдемо в невиконання Мінська так, як він прописаний, і напевно, нам доведеться до вас звертатися на підставі (миротворчої, – Ред.) місії.

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Також він попросив надіслати оціночну місію, яка не вимагає рішення Ради Безпеки ООН.

– Надішліть, будь ласка, оціночну місію, яка не вимагає рішення Ради Безпеки ООН, не передбачає вето кого завгодно. Надішліть, нехай ці люди поїдуть, вам пояснять: можливо це або неможливо, – сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін.