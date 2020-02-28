На тлі ситуації із загостренням ситуації у Сирії відбулася телефонна розмова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Москва приносить співчуття Туреччині у зв’язку із загибеллю військових країни в результаті обстрілу.

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, є готовність країн до продовження координації щодо Ідлібу.

– Проблема в Ідлібській зоні деескалації у тому, як на практиці виконуються домовленості між Москвою та Анкарою, – висловив свою думку Лавров.

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Він вважає, що трагедії можна було б уникнути, якби зазначені домовленості “виконувалися в повному обсязі”. Глава МЗС додав, що в переданих Туреччиною координатах щодо Ідлібу нібито не було даних про військових, які потрапили під обстріл.

Лавров також сказав про те, що можливість для діалогу Москви та Анкари все ще існує.

Нагадаємо, МЗС України засудив дії режиму Башара Асада та Російської Федерації, які привели до смерті турецьких військових та ускладнення ситуації у регіоні.