Гравців Шахтаря перевірили на коронавірус в Борисполі

Нагадаємо, з 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.

З 24 лютого проводиться також обов’язкова температурна перевірка громадян, які прибувають прямими рейсами з Італії в міжнародні аеропорти Бориспіль і Київ.