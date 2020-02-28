Гравців Шахтаря перевірили на коронавірус в Борисполі

У Борисполі гравців футбольного клубу Шахтар перевірили в літаку на коронавірус.
Відео на своїй сторінці у Facebook виклав спортивний журналіст Фактів ICTV Андрій Ковальський.
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На відео видно, як кожному пасажиру літака вимірювали температуру спеціальним приладом.
Нагадаємо, з 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.
З 24 лютого проводиться також обов’язкова температурна перевірка громадян, які прибувають прямими рейсами з Італії в міжнародні аеропорти Бориспіль і Київ.