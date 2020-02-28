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Факти / Україна

Коронавірус на Diamond Princess: українку виписали з лікарні

В Японії з лікарні виписали українку з лайнера Diamond Princess, у якої була підозра на коронавірус.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев заявив, що українку виписали з лікарні 27 лютого і вже перевезли в готель.

Троє інших українців продовжують обстеження в медичних установах.

Читайте: Як не заразитися коронавірусом – РНБО назвала 8 правил

До слова, всього в Китаї підтвердили 78 824 випадків зараження на коронавірус.

Від Covid-19 померли 2 тис. 788 осіб. Вилікуватися від хвороби змогли 36 тис. 117 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що через спалах коронавірусу в Римі туристи скасовують бронювання.

Джерело: УНІАН

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