Коронавірус на Diamond Princess: українку виписали з лікарні

В Японії з лікарні виписали українку з лайнера Diamond Princess, у якої була підозра на коронавірус.
Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев заявив, що українку виписали з лікарні 27 лютого і вже перевезли в готель.
Троє інших українців продовжують обстеження в медичних установах.
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До слова, всього в Китаї підтвердили 78 824 випадків зараження на коронавірус.
Від Covid-19 померли 2 тис. 788 осіб. Вилікуватися від хвороби змогли 36 тис. 117 осіб.
Раніше Факти ICTV писали, що через спалах коронавірусу в Римі туристи скасовують бронювання.
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