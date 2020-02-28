Коронавірус за 100 секунд: у Слузі народу підготували відео для українців

Партія Слуга народу підготувала інформаційний ролик Коронавірус за 100 секунд, у якому є відповіді на найпопулярніші питання про захворювання.

Так, у відео зазначають, що новий тип коронавірусу – лише один із багатьох видів вірусної інфекції. Захиститися від нього можна традиційними профілактичними засобами.

Щоб убезпечитися від коронавірусу, потрібно ретельно мити руки, уникати скупчення людей, використовувати захисну маску (якщо є підозра на контакт з коронавірусом) і дезінфікуючі засоби.

Крім того, у відео нагадали, що отримувати посилки з країн, де зареєстровані випадки інфекції, і купувати іноземні фрукти безпечно, оскільки вірус передається краплинним та контактним шляхами, не циркулює у повітрі і не здатний переміщатися на далекі відстані.

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У групі ризику перебувають:

люди похилого віку;

люди з хронічними хворобами і слабким імунітетом;

особи, які перебували на близькій відстані з хворими на Covid-19.

Визначити вірус можуть тільки спеціальні тести, але його симптомами можуть бути головний біль, кашель, лихоманка, затруднене дихання, рідше діарея або кон’юктивіт.

Україна до вірусу готова. Наразі у нас є тест-система, розрахована на 960 випробувань. Тест на коронавірус триває 5-6 годин.

Крім того, підготовлено 12 тис. місць в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів, 605 апаратів штучного дихання.

Не дивлячись на велику кількість інфікованих, вірус не можна називати смертельним. Адже відсоток смертності від усіх зафіксованих випадків становить 3,3. Кількість важких випадків становить 20%, а реанімаційних заходів потребують 3%.

Яких правил потрібно дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19, можна прочитати в нашому матеріалі.