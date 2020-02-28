Обмеження пільг ветеранам є неконституційним – КСУ

Згідно з рішенням Конституційного суду, обмеження пільг ветеранам війни, яке затвердив Кабінет міністрів, не відповідає Конституції України.

Це означає, що норми і положення статей 12, 13, 14, 15 і 16 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту не можуть застосовуватися в порядку і розмірах, встановлених Кабміном, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету.

У Конституційному суді повідомили, що держава не може відмовлятися в односторонньому порядку від зобов’язань щодо соцзахисту осіб, які захищали її цілісність і суверенітет.

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Крім того, невиконання соціальних зобов’язань щодо ветеранів та осіб, які підпадають під дію закону №3551, підриває довіру до держави.

– У разі зміни правового регулювання надбані зазначеними особами пільги або інші гарантії соціального захисту повинні бути збережені із забезпеченням можливості їх реалізації, – йдеться у рішенні КСУ.

Рішення Конституційного суду набирає чинності з дня його ухвалення.

Джерело: КСУ