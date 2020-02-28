Погода в Україні на сьогодні, 28 лютого 2020

На сході пройдуть дощі, температура вночі до -4°, вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -1°, вдень до +9°.
На заході України практично без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +8°.
У північних областях хмарно. Температура вночі до -3°, вдень до +6°. У центрі майже без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +7°.
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28 лютого в Києві без опадів, температура вдень до +6°.
Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020 року.
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