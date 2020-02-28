PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 28 лютого (КАРТА)

На сході пройдуть дощі, температура вночі до -4°, вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до -1°, вдень до +9°.

На заході України практично без опадів. Температура вночі до -4°, вдень до +8°.

У північних областях хмарно. Температура вночі до -3°, вдень до +6°. У центрі майже без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +7°.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2020

28 лютого в Києві без опадів, температура вдень до +6°.

Погода в Україні на сьогодні, 28 лютого 2020

Факти ICTV також публікували прогноз погоди на тиждень з 24 лютого до 1 березня 2020 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка