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Факти / Україна

У госпіталізованих у Чернівцях коронавірус не виявлено – Ляшко

Чотири аналізи жителів Чернівецької області, які приїхали з Італії і у яких зафіксували пневмонію, дали негативний результат.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Є результати тестів на коронавірус зразків із Чернівецької області. Усі 4. Усі негативні, – написав він.

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Ляшко додав, що дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.

Як відомо, в Україні станом на 18.00 27 лютого немає жодного зафіксованого факту захворювання коронавірусом.

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