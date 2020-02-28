У Києві підготовлено 500 місць на випадок поширення коронавірусу

В інфекційних відділеннях київських медичних установ підготовлено 500 місць в разі поширення коронавірусу в Україні.

Про це розповів мер міста Києва Віталій Кличко в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера на каналі Україна.

– Сьогодні у нас 500 місць підготовлено в інфекційних відділеннях та 78 спеціальних боксів. Також всі медичні установи обладнані приладами штучної вентиляції легенів, – розповів Кличко.

Мер Києва також зазначив, що лікарі і медичний персонал знають як діяти в разі виникнення епідемії в Україні.

Читайте: У якої вікової групи найменший ризик захворіти на коронавірус

Також він зазначив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус і планує встановити його в обох аеропортах Києва.

Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що з 27 лютого представники Держпродспоживслужби підуть у заклади дошкільної та шкільної освіти, де роз’яснять вчителям, як діяти у разі наявності симптомів захворювання у дітей.