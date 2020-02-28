У разі епідемії коронавірусу місць у лікарнях вистачить на 4 місяці – Скалецька

Якщо в Україні почнеться інтенсивний спалах нового типу коронавірусу Covid-19, то місць для розміщення хворих вистачить приблизно на чотири місяці.

За словами міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, в Україні вже підготували 12 тис. місць для пацієнтів з коронавірусом.

– У нас є 12 тис. ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня з’являтиметься 100 (Хворих на коронавірус – Ред.), у нас на чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок, – сказала міністр.

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Скалецька додала, що така ситуація може спостерігатися лише у тому випадку, якщо в Україні не вводитимуть карантинні заходи, обмежувальні заходи і заборону на вихід з дому.

Наразі не варто очікувати того, що в Україні буде подібна динаміка поширення коронавірусу у разі його попадання в країну.

Нагадаємо, станом на 28 лютого в Україні не зафіксували жодного випадку захворювання новим типом коронавірусу.