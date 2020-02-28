Україна не закриватиме кордони через коронавірус – Пристайко

МЗС України не розглядає можливість закриття кордонів задля запобігання занесення і поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі Україна 24.

– Ми в принципі не розглядаємо такий варіант як і всі інші країни світу. Так, деякі з них намагаються зробити заходи навколо деяких регіонів і певних міст, але закривати кордони ми не плануємо, – заявив Пристайко.

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Також глава МЗС додав, що на кордоні значно посилять перевірку.

– Це означає, що на кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей вже перевірені нашими прикордонниками.

Нагадаємо, з 25 лютого співробітники Держприкордонслужби розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну.