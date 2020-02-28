В Україні запустили платформу Дія. Бізнес – які послуги доступні

28 лютого відбулась презентація Національної онлайн-платформи для підприємців Дія.Бізнес.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, новий додаток є частиною масштабного проекту з розвитку підприємництва.

Окрім послуг, що надаватимуться онлайн, також у регіонах України планують відкрити хаби та центри підтримки для підприємців.

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Зараз на державному порталі для підприємців можна скористатися та переглянути:

змістовну інформацію та перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття власного бізнесу;

онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців;

довідкову інформацію для підприємця, складену на основі матеріалів профільних державних органів та компаній України;

історії успіху звичайних людей, які розпочали власну справу;

онлайн-консультації із фахівцями за допомогою відеозв’язку. Початок роботи цього блоку планується наприкінці квітня.

На сайті вказано, що онлайн-платформа Дія.Бізнес працює в тестовому режимі.

Раніше Факти ICTV публікували покрокова інструкція з користування цифровими правами для водіїв у додатку Дія.

Джерело: Михайло Федоров