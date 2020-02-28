PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні запустили платформу Дія. Бізнес – які послуги доступні

28 лютого відбулась презентація Національної онлайн-платформи для підприємців Дія.Бізнес.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, новий додаток є частиною масштабного проекту з розвитку підприємництва.

Окрім послуг, що надаватимуться онлайн, також у регіонах України планують відкрити хаби та центри підтримки для підприємців.

Читайте: Відкриття ФОП, студентський, штрафи: що з’явиться в сервісі Дія

Зараз на державному порталі для підприємців можна скористатися та переглянути:

  • змістовну інформацію та перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття власного бізнесу;
  • онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців;
  • довідкову інформацію для підприємця, складену на основі матеріалів профільних державних органів та компаній України;
  • історії успіху звичайних людей, які розпочали власну справу;
  • онлайн-консультації із фахівцями за допомогою відеозв’язку.  Початок роботи цього блоку планується наприкінці квітня.

На сайті вказано, що онлайн-платформа Дія.Бізнес працює в тестовому режимі.

Раніше Факти ICTV публікували покрокова інструкція з користування цифровими правами для водіїв у додатку Дія.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка