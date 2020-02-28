В Україну привезуть експерес-тести для виявлення коронавірусу вдома – МОЗ

В Україні 10 березня з’являться тести на коронавірус, користуватися якими можна буде поза межами лабораторії, безпосередньо вдома. Вони допоможуть визначити подальшу тактику поводження з хворим.

Необхідний час для результатів дослідження становитиме 15-20 хвилин.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Однак він зазначив, що такі тести все одно вимагають повторного дослідження в лабораторії.

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Крім того, Віктор Ляшко зазначив, що в Україні наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров’я у німецького виробника.

Нагадаємо, Всесвітня організація передала до української лабораторії 30 наборів реагентів для тестування на Covid-19.

До слова, раніше у МОЗ також повідомляли, що тест-системи на коронавірус першими отримають три області – Львівська, Закарпатська та Чернівецька.