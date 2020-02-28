В якому стані українка, що заразилася коронавірусом в Італії

З українською, яка в Італії заразилася коронавірусів Covid-19, зараз все добре – стан задовільний, запевнив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, консульство постійно підтримує зв’язок з дівчиною.

При цьому її батьки закриті на самоізоляції, а вона знаходиться в лікарні, де їй надається медична допомога.

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Він також повідомив, что на 28 лютого в світі п’ять українців заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, мер регіону Монтано-Антилія Лучано Тривеллі заявив, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Сovid-19 серед українців.

У МЗС України підтвердили випадок зараження українки коронавірусом. 26-річна дівчина працює в місті Кремона на півночі Італії. Вона приїхала на південь Італії в Чіленто, провінція Салерно, відвідати батьків.

Зараз її помістили в інфекційне відділення лікарні Кутуньо в Неаполі і оцінюють стан як некритичний. Родичі, до яких вона приїжджала, знаходяться на карантині.

Фото: МОЗ