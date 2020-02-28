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Факти / Україна / Суспільство

Від грипу захистилися: як у Києві дезінфікують автобуси і тролейбуси

Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

Зокрема, щодня перед виїздом на маршрут салони прибирають з миючими засобами, ззовні – раз на тиждень.

Поручні в салонах та на дверях, підвіконня, ручки пасажирських сидінь та підлогу додатково обробляють дезінфекційними засобами.

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У водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо перевіряють температуру.

  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
  • У Києві дезінфікують транспорт
Від грипу захистилися: як у Києві дезінфікують автобуси і тролейбуси / 6 фотографий

Нагадаємо, з початку епідсезону в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок ускладнень грипу. За останній тиждень на ГРВІ захворіло 217 459 людей, із них 61% – діти до 17 років.

Джерело: Київпастранс

Фото: Київпастранс

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