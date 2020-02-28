Від грипу захистилися: як у Києві дезінфікують автобуси і тролейбуси

Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.

Зокрема, щодня перед виїздом на маршрут салони прибирають з миючими засобами, ззовні – раз на тиждень.

Поручні в салонах та на дверях, підвіконня, ручки пасажирських сидінь та підлогу додатково обробляють дезінфекційними засобами.

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У водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо перевіряють температуру.