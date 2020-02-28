Київські автобуси, тролейбуси та трамваї додатково дезінфікують через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ.
Зокрема, щодня перед виїздом на маршрут салони прибирають з миючими засобами, ззовні – раз на тиждень.
Поручні в салонах та на дверях, підвіконня, ручки пасажирських сидінь та підлогу додатково обробляють дезінфекційними засобами.
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У водіїв і контролерів перед виїздом на маршрут та після заїзду в депо перевіряють температуру.
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Від грипу захистилися: як у Києві дезінфікують автобуси і тролейбуси / 6 фотографий
Нагадаємо, з початку епідсезону в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок ускладнень грипу. За останній тиждень на ГРВІ захворіло 217 459 людей, із них 61% – діти до 17 років.
Джерело: Київпастранс
Фото: КиївпастрансТеги: грві, Грип, Київпастранс, комунальний транспортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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