Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі.

– Україна засуджує дії режиму Башара Асада та Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні, – зазначили у МЗС.

Також в українському відомстві висловили співчуття турецькій стороні, яка втратила своїх військових.

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– Україна солідарна з позицією НАТО та світової спільноти, яка закликає до негайного припинення насильства і виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання, – підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо,