Рада національної безпеки і оборони склала список правил, яких потрібно дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом Covid-19.

Відомство рекомендує:

Мити руки із засобами дезінфекції протягом щонайменше 20 секунд.

Уникати близьких контактів, дотримуватися дистанції з людиною, яка кашляє або чхає, щонайменше два метри.

Не торкатися руками очей, носа та рота. Вони можуть контактувати із забрудненими вірусом поверхнями і передати його вашому тілу.

Кашляти або чхати на внутрішню частину ліктя. Це допоможе уникнути зараження об’єктів і людей, з якими ви контактуєте.

Не вживати антибіотики або противірусні препарати, оскільки поки немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом. Крім того, антибіотики діють тільки проти бактерій, а не проти вірусів.

Мити поверхні із засобами дезінфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.

Використовувати маску, але тільки, якщо є підозра на контакт з коронавірусом, або для допомоги хворій людині.

Тим, хто перебував у КНР або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я 0800 505 201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна навряд чи уникне поодиноких випадків зараження коронавірусом.

Однак він запевнив, що панікувати не потрібно, бо ми дуже гарно підготовлені. Сьогодні у лікарнях є 12,5 тис. місць, щоб прийняти людей із хворобою.