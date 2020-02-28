Як виглядає вертоліт для транспортування заражених коронавірусом – перші кадри

У ДСНС заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт МІ-8, який спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.
Раніше гелікоптер брав участь у миротворчих місіях ООН, а востаннє працював у Республіці Малі. Екіпаж і медперсонал вертольоту – це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку, раніше вони працювали під час епідемії Ебола.
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– За один рейс вертоліт може взяти 4 – 6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто по всій території нашої країни, – зазначив очільник МВС України Арсен Аваков.
Крім того, вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою.
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Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Бориспіль виявили жінку з підвищеною температурою. Вона прямувала в Україну з Італії. Її доставили в медичний заклад.
Джерело: МВСТеги: Арсен Аваков, ДСНС, Коронавірус COVID-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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