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Факти / Україна / Суспільство

Як виглядає вертоліт для транспортування заражених коронавірусом – перші кадри

У ДСНС заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт МІ-8, який спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

Раніше гелікоптер брав участь у миротворчих місіях ООН, а востаннє працював у Республіці Малі. Екіпаж і медперсонал вертольоту – це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку, раніше вони працювали під час епідемії Ебола.

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– За один рейс вертоліт може взяти 4 – 6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто по всій території нашої країни, – зазначив очільник МВС України Арсен Аваков.

Крім того, вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою.

Як виглядає вертоліт для транспортування заражених коронавірусом – перші кадри / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в аеропорту Бориспіль виявили жінку з підвищеною температурою. Вона прямувала в Україну з Італії. Її доставили в медичний заклад.

Джерело: МВС

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