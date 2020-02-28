Єдина ставка за аеронавігаційне обслуговування зробить умови однаковими для всіх – SkyUp

Ініціатива Міністерства інфраструктури України (МІУ) щодо встановлення єдиної ставки за аеронавігаційне обслуговування для всіх аеропортів України у розмірі €396 є справедливою, адже вона зрівнює умови гри для всіх учасників ринку.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив співвласник першого українського лоукостера SkyUp Airlines Олександр Альба.

– Як відомо, Міністерство інфраструктури України запропонувало проект наказу про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, яким планується запровадити оновлену ставку за аеронавігаційне обслуговування. Сума буде єдиною для всіх аеропортів України і складе €396, – написав Олександр Альба.

Він нагадав, що наразі діють ставки, встановлені наказом №415 від 4 червня 2019 року.

– Сума окремо для аеропорту Бориспіль і для інших аеропортів України різниться: €210 для аеропорту Бориспіль і €411 для решти аеропортів. Ми в авіакомпанії SkyUp Airlines вважаємо, що диференційований підхід до застосування ставки, який існує зараз, перешкоджає здоровій економічній конкуренції, адже створює певні переваги для одних учасників ринку за рахунок інших, – наголосив співвласник SkyUp.

Він підкреслив, що компанія SkyUp підтримує ініціативу Міністерства інфраструктури. На думку SkyUp, встановлення єдиної ставки плати за аеронавігаційне обслуговування для всіх аеропортів України зробить умови гри на ринку однаковими для всіх учасників.

Не є справедливим те, що до регіональних аеропортів, в яких і так мало авіарейсів, застосовується вищий тариф, ніж до аеропорту, в якому таких рейсів дуже багато. Експерт пояснив, чому запровадження єдиної ставки, на його думку, є правильним рішенням.

– Ми вважаємо застосування єдиної ставки правильним рішенням, тому що великий авіаційний вузол не може бути дешевшим за всі інші аеропорти країни. В умовах, коли літати в менші та віддалені міста коштує вдвічі дорожче ніж у сучасний розвинений аеропорт столиці, виконання польотів у регіони просто втрачає сенс. Ніхто не буде зацікавлений у розвитку маленьких аеропортів, – написав Альба.

Він додав, що в Європі все відбувається навпаки: в регіональний аеропорт можна прилетіти ледь не за нульовим тарифом, а в аеропорти міст на кшталт Парижа або Праги – за високими ставками.

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– Такий підхід сприяє розвитку регіональної інфраструктури, створенню робочих місць і спрямований на розширення авіасполучення всередині країни. Якщо центральний вузловий аеропорт має низьку (а у випадку України – вдвічі нижчу за регіональну) ставку, аеропорти в регіонах приречені на зникнення, – заявив експерт.

Олександр Альба наголосив, що авіакомпанія SkyUp завжди декларувала прагнення розвивати внутрішнє авіасполучення і регіональні аеропорти.

– Ми відкрили власні бази у Харкові, Львові, Запоріжжі, а також плануємо відкриття бази в Одесі. Ми хочемо виконувати рейси в ці регіони і вважаємо справедливим застосування єдиної ставки до всіх аеропортів. Крім того, важливим кроком і підтримкою для регіональних аеропортів має стати розробка програми їхнього розвитку на державному рівні, – підкреслив співвласник авіаоператора.

Альба також розповів, якими, на його думку, мають бути подальші кроки до створення європейських умов в українській авіації. За його словами, це дотримання всіма авіаперевізниками єдиних умов плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Також необхідно шукати можливість зменшення тарифу на повітряне обслуговування. Олександр Альба сподівається, що бачення українських авіаперевізників та інших учасників ринку буде єдиним, а в майбутньому щодо цього буде застосований більш раціональний підхід.

До слова, майбутній аеропорт у Білій Церкві отримає статус міжнародного. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.