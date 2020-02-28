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Факти / Україна / Політика

Зіткнення в міськраді Мелітополя: нардеп Крейденко прийшов добиватися зниження тарифів

Під час сесії Мелітопольської міської ради народний депутат від Слуги народу Володимир Крейденко викликав неоднозначну реакцію.

Люди силою знімали депутата зі столу. Крейденко буквально виламував двері в будівлю міськради і обливав водою людей, які перебували в залі.

Депутат зайняв крісло голови міськради і звинуватив всіх у корупції. Коли речі Крейденко хотіли винести із залу, він почав кричати, що речі крадуть і почав обливати людей водою.

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Володимир Крейденко – народний депутат від Слуги народу. На час виборів він був головою правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і Надія України.

Також він був помічником-консультантом народних депутатів України 6-го і 8-го скликання на громадських засадах.

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