Двох українців, які повернулися з Італії, перевіряють на коронавірус

До Центру громадського здоров’я МОЗ надійшли два повідомлення про підозру на коронавірус Covid-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей.

В обох випадках жителі повернулися з Італії і мають прояви гострого респіраторного захворювання.

Попередні результати дослідження дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження надіслали до вірусологічної референс лабораторії.

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У МОЗ вкотре нагадали, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.

Центр Громадського здоров’я за підтримки ВООЗ організував та проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів, під час якого пояснюють, як готуватися та реагувати на спалах коронавірусу Covid-19.

Раніше міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні людей з підозрою на коронавірус та у разі підтвердження інфікування лікуватимуть безкоштовно у комунальних та державних медичних закладах.