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Факти / Україна

Евакуйованих у Нові Санжари ще раз перевірять на коронавірус

У суботу, 29 лютого, в евакуйованих з Уханя, які перебувають на обсервації в санаторії Нові Санжари, вдруге візьмуть аналізи на коронавірус.

– Сьогодні у евакуйованих з Уханя людей, які перебувають на обсервації в санаторії Нові Санжари, вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус.

Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. В жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань, – зазначають у МОЗ.

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Також у міністерстві додали, що медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу.

– В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що у столиці підготовлено 500 місць на випадок поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: МОЗ

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