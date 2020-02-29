Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку лютого

У лютому 2020 року українські військові ліквідували 38 бойовиків на Донбасі.
За підтвердженими даними штабу ООС, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 склали 38 осіб. Крім того, поранення і травми отримали 44 бойовика.
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Також бойовики в лютому втратили п’ять одиниць озброєння і військової техніки, зокрема, пошкоджено одну станцію радіоелектронної боротьби.
– Об’єднані сили продовжують виконувати бойові завдання з відображення і стримування збройної агресії Російської Федерації, – зазначили у штабі.
Нагадаємо, 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.
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