PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У ніч на 1 березня не працюватиме Приват24 та банкомати ПриватБанку

У ніч на неділю, 1 березня, банкомати, термінали та система Privat24 не працюватимуть через оновлення систем.

– У ніч з 29 лютого на 1 березня (1.00-7.00) ми будемо оновлювати свої системи: банкомати, термінали та Privat24 у цей час працювати не будуть.

Радимо зняти готівку заздалегідь, – зазначають у ПриватБанку.

Читайте: ПриватБанк і RIA запустили безкоштовні перекази з Польщі до України

Також там додали, що з 7 ранку 1 березня всі системи стабільно працюватимуть.

Нагадаємо, у Приватбанку розповіли про новий вид шахрайства у соцмережах і месенджерах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка