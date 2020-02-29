Уряд готує план протидії впливу коронавірусу на економіку – Милованов

За два тижні в Україні з’явиться план протидії можливого впливу на економіку китайського коронавірусу Covid-19. Його хочуть підготувати за трьома різними сценаріями залежно від рівня складності.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

– У нас постійно відбуваються наради, де ми перевіряємо спроможність різних галузей відреагувати на три сценарії та готуємось до того, щоб у нас був конкретний план дій. Думаю, за два тижні він буде, – зазначив міністр.

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Тимофій Милованов також додав, що, відповідно до базового сценарію, труднощів від поширення коронавірусу не буде.

Але розглядається сценарій другого рівня та найскладніший, який зараз відбувається в Китаї. Однак, на думку міністра, останній сценарій в Україні малоймовірний.

Тимофій Милованов також зазначив, що у випадку спалаху коронавірусу в Україні, уряд буде готовий запровадити карантин.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві підготовлено 500 місць на випадок поширення коронавірусу.