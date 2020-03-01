Нацгвардія нестиме почесну варту біля Верховної Ради

1 березня біля Верховної Ради з нагоди відкриття традиції несення почесної варти Національної гвардії України відбувся урочистий захід.

Під час урочистої церемонії голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна почала традицію несення почесної варти у вихідні та святкові дні.

– Це хороша традиція, яка буде існувати багато років – це підняття прапора і це Почесна варта у вихідні та святкові дні, – сказав Разумков.

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Також він додав, що важливо, щоб саме Національна гвардія несла почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня в 2015 році на цій площі загинуло чотири співробітники Національної гвардії України.

– Я думаю, що ми це повинні пам’ятати, ми повинні зробити так, щоб цього ніколи не повторювалося, і ми повинні зробити так, щоб тільки тут Національна гвардія в мирній країні несла свою службу, – додав Разумков.

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Фото: Слуга народу