Медична система України готова до фіксації випадків коронавірусу – МОЗ

Медична система готова фіксувати випадки коронавірусної інфекції.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко після огляду готовності лікарень Житомира, Рівного та Сарн.

– Під час візиту “важливо зрозуміти готовність лікарень, а головне – готовність самого медичного персоналу. Це стосується як професійних навичок, так і морального духу. Медики готові надавати всю необхідну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією, – сказав він.

Також він додав, що в разі необхідності, медики готові працювати понаднормово.

– Всі співробітники добре обізнані про те, що робити в разі фіксації Covid-19. У всіх трьох містах вже були проведені як мінімум 2-3 навчання. Також медики розповіли, що відпрацювали механізми ще при пандемічному грипі, коли досить велика кількість хворих потребували інтенсивної терапії, – сказав він.

У лікарнях Житомира, Рівного та Сарни є інфекційні бокси, виділені спеціально на випадок реєстрації або підозри коронавірусу.

У Рівному в них вже побували чотири людини з підозрою на інфекцію.

Ляшко зазначив, що в Житомирській лікарні є відділення інтенсивної терапії і є план на випадок, як і де надавати допомогу великій кількості пацієнтів.

– У Рівному до кінця наступного тижня буде повністю підготовлено відділення інтенсивної терапії в інфекційному відділенні. Але в разі необхідності надання допомоги вже зараз – пацієнтів для інтенсивної терапії готові приймати інші відділення, – заявив він.

Заступник міністра нагадав, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку коронавірусу.

– Зараз є близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, інфекційні бокси, 2 тис. лікарів-інфекціоністів, 5 тис. медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях, – резюмував він.

Джерело: МОЗ