Підозра на коронавірус в українських туристів з Італії не підтвердилася

Дослідження матеріалу двох українських туристів, які прибули з Італії, попередньо показали негативний результат на захворювання новим типом коронавірусу Covid-19.
Підозри на інфікування коронавірусом зафіксували в Івано-Франківській та Кіровоградській областях.
– Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної референс-лабораторії, – повідомили у прес-службі МОЗ.
Читайте: У Грузії через коронавірус в школах ввели двотижневі канікули
Станом на 1 березня у світі зафіксували майже 87 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу.
З 28 лютого в Україні почалися навчання в медичних закладах на випадок фіксації коронавірусу в країні.
Наразі в Україні не зафіксованого жодного випадку захворювання на новий тип коронавірусу.
Нагадаємо, світом продовжує поширюватися новий тип коронавірусу Covid-19. Щоденно фіксуються сотні нових випадків зараження.
У зв’язку з останніми подіями ВООЗ змінила показник глобального ризику поширення коронавірусу до дуже високого.