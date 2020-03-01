Підозра на коронавірус в українських туристів з Італії не підтвердилася

Дослідження матеріалу двох українських туристів, які прибули з Італії, попередньо показали негативний результат на захворювання новим типом коронавірусу Covid-19.

Підозри на інфікування коронавірусом зафіксували в Івано-Франківській та Кіровоградській областях.

– Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної референс-лабораторії, – повідомили у прес-службі МОЗ.

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Станом на 1 березня у світі зафіксували майже 87 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу.

З 28 лютого в Україні почалися навчання в медичних закладах на випадок фіксації коронавірусу в країні.

Наразі в Україні не зафіксованого жодного випадку захворювання на новий тип коронавірусу.

Нагадаємо, світом продовжує поширюватися новий тип коронавірусу Covid-19. Щоденно фіксуються сотні нових випадків зараження.

У зв’язку з останніми подіями ВООЗ змінила показник глобального ризику поширення коронавірусу до дуже високого.