PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

На позачергове засідання Ради прийде уряд і відзвітують всі силовики

4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив питання з президентом України Владимиром Зеленським, які порушать 4 березня на позачерговому засіданні парламенту.

Читайте: Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков

Ви знаєте, що зараз ми знаходимося в режимі розгляду питань земельної реформи. При розгляді цих питань неможливо розглядати інші питання, не проголосувавши за це.

Є деякі важливі законопроекти, і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути в середу, – підкреслив Разумков.

Раніше Факти ICTV писали, що Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради.

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка