На позачергове засідання Ради прийде уряд і відзвітують всі силовики

4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив питання з президентом України Владимиром Зеленським, які порушать 4 березня на позачерговому засіданні парламенту.
Читайте: Заява про відставку Гончарука в Раду не надходила – Разумков
Ви знаєте, що зараз ми знаходимося в режимі розгляду питань земельної реформи. При розгляді цих питань неможливо розглядати інші питання, не проголосувавши за це.
Є деякі важливі законопроекти, і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути в середу, – підкреслив Разумков.
Раніше Факти ICTV писали, що Арахамія назвав три причини позачергового засідання Ради.