На позачергове засідання Ради прийде уряд і відзвітують всі силовики

4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати заслухають звіти МВС, СБУ, ГБР, НАБУ і Офісу генерального прокурора.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обговорив питання з президентом України Владимиром Зеленським, які порушать 4 березня на позачерговому засіданні парламенту.

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Ви знаєте, що зараз ми знаходимося в режимі розгляду питань земельної реформи. При розгляді цих питань неможливо розглядати інші питання, не проголосувавши за це.

Є деякі важливі законопроекти, і теми, які сьогодні знаходяться на порядку денному суспільства, тому президент і запропонував їх розглянути в середу, – підкреслив Разумков.